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Bakan Varank: 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz (2)

DHA

Bakan Varank: 37 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz (2)


FABRİKA AÇILIŞINA KATILDI
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Besni ilçesinde Mega Polietilen'in açılışını gerçekleştirdi. Açılış töreninde konuşan Bakan Varank, muhalefetin ekonomik başarıları görmezden geldiğini söyledi. Muhalefete en güzel cevabı girişimcilerin verdiğini ifade eden Bakan Varank şöyle konuştu:
"İçeride ve dışarıda ne kadar olumsuzluk pompalayan muhalif varsa hepsine en güzel cevabı bizim girişimcilerimiz, yatırımcılarımız bu güzel yatırımları hayata geçirerek veriyor. O nedenle ben tüm yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. Peki Adıyaman gibi potansiyeli yüksek şehre bu yatırımlar yeter mi? Elbette yetmez. Güzel şehri sadece sanayide değil turizmde de dünya çapında tanınan, bilinen kültür varlıklarını içerisinde barındırıyor. Bunların başında da Nemrut Dağı geliyor. Bu şehre gerekli olan altyapıları şehrimize kazandırıyoruz."
Mega Polietilen Yönetim Kurulu Başkanı Eda Özhan, konuşmasının ardından Bakan Varank'a günün anısına el işlemesi halı hediye etti. (DHA)
 DHA-Genel Türkiye-Adıyaman / Besni Mahir ALANSercan SAKAR
2022-09-23 23:45:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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