Adıyaman´dan 30 ülkeye ihracat hedefi



ADIYAMAN, (DHA) Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, birtakım programlara katılmak için bulunduğu Adıyaman´ın Besni ilçesinde Mega Polietilen firmasının açılış törenine katıldı. Polietilen köpük üretimi gerçekleştiren firmanın 30 ülkeye ihracat hedeflediğini belirten Mega Polietilen Yönetim Kurulu Başkanı Eda Özhan açılışta yaptığı konuşmada "Adıyaman´da 135 bin metre kare alanı kullanarak 46 bin dekarını üretime bir yıl içerisinde hazır hale getirdik. Mevcutta 400 personelimizi istihdam ediyoruz. Hedeflerimiz içerisinde bin personel çıkabilmek ve daha ötesine ulaşmak" diye konuştu.Gerçekleşen programa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Halil İbrahim Fırat, Fatih Toprak, Yakup Taş, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Mega Polietilen Yönetim Kurulu Başkanı Eda Özhan, kurum müdürleri ve işletme çalışanları katıldı.YATIRIMLARI TEŞVİK SİSTEMİMİZ KAPSAMINDA DESTEKLEDİKSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Besni ilçesinde Mega Polietilen'in açılışını gerçekleştirdi. Türkiye'ye değer katan herkesin yanında olduklarını ifade eden Bakan Varank şunları kaydetti:"Mega polietilen şirketinin burada yaptığı tüm yatırımları biz teşvik sistemimiz kapsamında destekledik, desteklemeye devam ediyoruz. Şu anda firmamızın Bakanlığımızdan aldığı 3 ayrı teşvik belgesi bulunuyor. Bu belgelerle kendilerine biz önemli avantajlar sağlıyoruz. Emin olun biz bu destekleri hiçbir zaman bir maliyet olarak da görmüyoruz. Çünkü bunun gibi yatırımlar sadece bu firmamız için değil, burada verdiğimiz bütün teşvik belgeleriyle hayata geçirilen yatırımlar sağladığı istihdam yaptığı üretim ve ihracat göz önünde bulundurulduğunda verdiğimiz destekleri sonuna kadar hak ediyorlar, helali hoş olsun."İSTİHDAMDA 1000 PERSONEL HEDEFİMega Polietilen Yönetim Kurulu Başkanı Eda Özhan açıklamasında, "2005 yılından bu yana kimya sektöründe faaliyet gösteren bir firmayız. 2018 yılında yurt dışından almış olduğumuz geri dönüşleri kullanarak tekstil sektörüne yatırım yapmaya karar verdik. 2020 yılından yapmış olduğumuz ticarette kendimize sığmayıp Adıyaman´da 135 bin metre kare alanı kullanarak 46 bin dekarını üretime bir yıl içerisinde hazır hale getirdik. Mevcutta 400 personelimizi istihdam ediyoruz. Hedeflerimiz içerisinde bin personel çıkabilmek ve daha ötesine ulaşmak. İşletmemizde ipliği alıp kumaş haline getiriyoruz daha sonra boya bunun ardından konfeksiyon yani nihai ürünü kendi işletmemiz içerisinde tamamlanıp çıksın istiyoruz. Bütün kalite ve kontrolün bize ait olduğu bizim kontrol edebileceğimiz bir sistem geliştirmeye çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik politikasına uygun şekilde kurulum aşamasında bunu göz önüne alarak entegrasyonu buna göre geliştirdik çünkü yolumuz uzun. Bizim hedeflerimiz bireysel değil. Toplumsal yararı göz önünde bulunduruyoruz. Bunun için bir adım ilerisini düşünerek hareket ediyoruz. Şu anda hazır şekilde ihracat yapmaktayız ama hedeflerimizde 30 ülkeye ihracat yapabilmek var. Krizleri yönetebilmeyi kabiliyet haline getirmeye çalışıyoruz. Daha ne yapabiliriz ve daha ne katabilirizin peşindeyiz. .Maske kumaşlarımızla pandemi döneminde bunu yöneterek birçok şirketin önüne geçmeyi başardık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman

2022-09-25 12:16:29



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