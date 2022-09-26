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İnşaatın 5'inci katından düşen sıva ustası öldü

DHA

İnşaatın 5'inci katından düşen sıva ustası öldü


Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, sıva ustası olan 3 çocuk babası Şeyho Beke (45), çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde, Sümerevler Mahallesi´nde meydana geldi. Şeyho Beke, yapımı devam eden 5 katlı binanın en üst katında sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Beke'nin düştüğünü görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde sıva ustası Beke'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından 3 çocuk babası Beke'nin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor. (DHA)  DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN
2022-09-26 13:44:54

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