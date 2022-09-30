Güvenlik görevlisine çalıştığı banka önünde silahlı saldırı (2)

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ÖZEL HAREKAT DESTEKLİ OPERASYON; 3 GÖZALTI

Adıyaman'da güvenlik görevlisi Ayhan Dağ'ın (38), görev yaptığı banka önünde husumetlisi tarafından tabancayla vurularak yaralandığı olayla ilgili, özel harekat ekiplerinin de katıldığı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-09-30 23:38:44



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