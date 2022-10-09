Elektrik akımına kapılan usta öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)-ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde elektrik direğine çıkıp, akıma kapılan elektrik ustası Ertan Emiroğlu (29) hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Taşlıyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçe sulamasında kullanılan sondaj dinamosunu elektriğe bağlamak isteyen Ertan Emiroğlu, elektrik direğine çıktı. Bir süre sonra akıma kapılan Emiroğlu, dengesini kaybederek yere düştü. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık görevlilerince Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emiroğlu, hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Emiroğlu'nun cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Besni Mustafa ÖNDOĞAN

2022-10-09 15:11:59



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.