Çatıda elektrik akımına kapılan işçi öldü



Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN´da, halı sahanın çatısını tamir ederken elektrik akımına kapılan Cemil Aslancan (35), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Altınşehir Mahallesi´nde meydana geldi. Bir halı sahanın çatı tamirini yapan Cemil Aslancan, elektrik akımına kapıldı. Çatının üstünde kalan işçiyi görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Aslancan´ı çatının üstünden indirdi. Sağlık görevlileri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aslancan, ambulansla özel bir hastaneye götürüldü. Acil serviste doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Aslancan´ın cansız bedeni morga koyuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2022-10-11 13:58:40



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