Adıyaman'da PKK'lılara ait yaşam malzemesi ele geçirildi

Sercan SAKAR/ADIYAMAN,(DHA)ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerinin arazi aramasında terör örgütü PKK´ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK terör örgütüne yönelik kırsal bölgede yapılan arazi taraması sırasında toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Teröristlere ait olduğu belirtilen malzemeler imha edilirken, ekiplerin bölgedeki arazi tarama çalışmaları devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR
2022-10-13 14:39:31
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