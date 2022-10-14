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Adıyaman´da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

DHA

Adıyaman´da otomobil, şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı


ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´ın Gölbaşı ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki sürücü Yasin Kürşad Demiralp (44) hayatını kaybederken, Tuncay Mahitapoğlu ise yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Gölbaşı-Kahramanmaraş yolunun 18´inci kilometresinde meydana geldi. Yasin Kürşad Demiralp yönetimindeki 44 ACM 700 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü Demiralp, hayatını kaybederken, aracında bulunan Tuncay Mahitapoğlu ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Mahitapoğlu'nu ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yasin Kürşad Demiralp'in cansız bedeni ise kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gölbaşı
2022-10-14 16:06:49

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