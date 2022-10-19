Adıyaman'da, PKK'lı teröristlere ait yaşam malzemesi ele geçirildi

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Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, jandarma ekiplerinin arazi aramasında, PKK´lı teröristlere ait yaşam malzemeleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kırsal bölgede yapılan arazi taraması sırasında toprağa gömülü yaşam malzemeleri bulundu. Malzemeler imha edilirken, jandarma ekiplerinin bölgedeki arazi aramatarama çalışmaları devam ediyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR

2022-10-19 14:09:02



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