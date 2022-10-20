Adıyaman´da uyuşturucudan gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede

Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli adliye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından salı günü, uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde ise uyuşturucu ile tabanca ve tüfek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler; M.D., D.D., M.D., E.Ç., E.T., E.Ö. ve M.B., sabah saatlerinde 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR
2022-10-20 11:47:51
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