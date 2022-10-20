Adıyaman'da uyuşturucudan gözaltına alınan 7 şüpheli adliyede (2)

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5'İ TUTUKLANDI

Adıyaman´da, polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan ve sabah adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D., D.D., M.D., E.Ö. ve M.B. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR

2022-10-20 21:22:54



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