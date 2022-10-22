Adıyaman'da zincirleme kaza: 1 ölü, 10 yaralı

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Sercan SAKARMustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde AdıyamanGölbaşı karayolunun 15´inci kilometresinde meydana geldi. Kadir Erdem yönetimindeki 34 LS 3079, Harun Tören idaresindeki 27 ASJ 19 ve Şeyho Bozkurt'un kullandığı 02 EE 224 plakalı otomobiller, çarpıştı. Zincirleme kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan; Mehmet Karaca, Nuray Bozkurt, Ramazan Erdem, Elif Tören, Reyhan Ece Tören, Atilla Kösen, Serap Tören (41) ve Seval Tören ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Serap Tören, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKARMustafa ÖNDOĞAN

2022-10-22 19:55:56



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