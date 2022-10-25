Adıyaman´da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

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Yemeği de suyu da altın değerinde!

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Sercan SAKAR/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, polisin DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Ekiplerin baskın yaptığı adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyaller ele geçirildi. Suç unsurlarına el koyan ekipler, 10 kişiyi gözaltına aldı.

Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin de arandığı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR

2022-10-25 17:10:22



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