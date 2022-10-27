Gözaltına alınan HDP Çelikhan ilçe başkanı adliyeye sevk edildi (2)

İnanması zor ama gerçek 'değil'

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TUTUKLANDI

Adıyaman'da jandarma ekiplerinin PKK terör örgütüne yönelik operasyonu kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, nöbetçi hakimlikçe; 'silahlı terör örgütü üyesi' olma suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Sercan SAKAR

2022-10-27 15:28:48



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