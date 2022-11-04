Adıyaman'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahta'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen Y.G., M.Ç. ile Z.M.'nin adreslerine operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, 4 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta

2022-11-04 11:00:16



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