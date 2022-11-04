Ölü bulunan Miraç, suda boğulmuş

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KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde suda boğulduğu belirlenen Miraç Turan (10), toprağa verildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde, mezarlık yakınındaki süs havuzu kenarında, dün hareketsiz yatan bir çocuğu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun 3 gündür aranan epilepsi hastası Miraç Turan olduğunu tespit eden ekipler, durumu aileye bildirdi. Otopside suda boğulduğu belirlenen Turan'ın cenazesi, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

2022-11-04 12:18:58



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