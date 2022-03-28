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2022 ADIYAMAN İFTAR VE SAHUR (İMSAK) SAATLERİ
GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 04:42 06:04 12:36 16:09 18:57 20:14 2 03.04.2022 Pazar 04:40 06:03 12:35 16:09 18:58 20:15 3 04.04.2022 Pazartesi 04:38 06:01 12:35 16:10 18:59 20:16 4 05.04.2022 Salı 04:37 06:00 12:35 16:10 19:00 20:18 5 06.04.2022 Çarşamba 04:35 05:58 12:34 16:10 19:01 20:19 6 07.04.2022 Perşembe 04:33 05:57 12:34 16:11 19:02 20:20 7 08.04.2022 Cuma 04:31 05:55 12:34 16:11 19:02 20:21 8 09.04.2022 Cumartesi 04:30 05:54 12:34 16:11 19:03 20:22 9 10.04.2022 Pazar 04:28 05:53 12:33 16:11 19:04 20:23 10 11.04.2022 Pazartesi 04:26 05:51 12:33 16:12 19:05 20:24 11 12.04.2022 Salı 04:25 05:50 12:33 16:12 19:06 20:25 12 13.04.2022 Çarşamba 04:23 05:48 12:33 16:12 19:07 20:27 13 14.04.2022 Perşembe 04:21 05:47 12:32 16:12 19:08 20:28 14 15.04.2022 Cuma 04:19 05:45 12:32 16:12 19:09 20:29 15 16.04.2022 Cumartesi 04:18 05:44 12:32 16:13 19:10 20:30 16 17.04.2022 Pazar 04:16 05:43 12:32 16:13 19:11 20:31 17 18.04.2022 Pazartesi 04:14 05:41 12:31 16:13 19:12 20:33 18 19.04.2022 Salı 04:13 05:40 12:31 16:13 19:12 20:34 19 20.04.2022 Çarşamba 04:11 05:39 12:31 16:13 19:13 20:35 20 21.04.2022 Perşembe 04:09 05:37 12:31 16:14 19:14 20:36 21 22.04.2022 Cuma 04:08 05:36 12:31 16:14 19:15 20:38 22 23.04.2022 Cumartesi 04:06 05:35 12:30 16:14 19:16 20:39 23 24.04.2022 Pazar 04:04 05:33 12:30 16:14 19:17 20:40 24 25.04.2022 Pazartesi 04:03 05:32 12:30 16:14 19:18 20:41 25 26.04.2022 Salı 04:01 05:31 12:30 16:15 19:19 20:43 26 27.04.2022 Çarşamba 03:59 05:29 12:30 16:15 19:20 20:44
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 03:58 05:28 12:29 16:15 19:21 20:45 28 29.04.2022 Cuma 03:56 05:27 12:29 16:15 19:22 20:46 29 30.04.2022 Cumartesi 03:55 05:26 12:29 16:15 19:23 20:48 30 01.05.2022 Pazar 03:53 05:25 12:29 16:16 19:24 20:49
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.
Bayram Namazı : 06:02
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