Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki köy karantinaya alındı

AA

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde iki köy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Kovid-19 salgını nedeniyle yeni tedbirler alındı.

Kurul tarafından ilçeye bağlı Söğütlübahçe ile Çat köylerinde koronavirüs vakalarının görülmesi nedeniyle karantina kararı alındı.

Sincik Kaymakamı Faruk Doğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Söğütlübahçe ile Çat köylerine tüm giriş ve çıkışların durdurulduğunu ve ikinci bir değerlendirmeye kadar karantina sürecinin devam edeceğini belirtti.

Dün de Karaman Mahallesi'nde 14 gün karantina tedbirleri uygulanmasına karar verildiğini ifade eden Doğru, "Karantina uygulamasına yönelik denetimler yapılarak tedbirlere riayet etmeyenler hakkında idari ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.