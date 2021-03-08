Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'te Dünya Kadınlar Günü kutlandı

AA

Adıyaman'da Demokrasi Parkı önündeki etkinlikte, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar'ın eşi Serinay Çuhadar, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç'ın eşi Hürmet Kılınç, Aile ve Çalışma Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Adıyaman Baro Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kadınlara karanfil dağıttı.

- Malatya

Malatya Büyükşehir Belediyi Başkanı Selahattin Gürkan, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 8-12 mart tarihleri arasında kadınlara parkmetrelerin ücretsiz olduğunu duyurdu.

Öte yandan kırsaldaki kadın üreticilerle farklı mesleklerde çalışan girişimci kadınlar, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformunun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelerek, deneyimlerini paylaştı.

Tarım Platformu Kadın Girişimcileri Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce ile Atalar mahallelerindeki kadın çoban ve çiftçilerle bir araya geldi.

Malatya Tarım Platformu ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, üreten ve emekçi kadınların düzenlenen etkinlikte tecrübelerin paylaştığını belirtti.

8 Mart'ta kırsaldaki kadınlar ile kent merkezindeki girişimci kadınları buluşturduklarını aktaran Akın, "Amacımız üreticilerimiz ile kadın girişimcilerimizi buluşturmak ve birbirlerini tanımalarını sağlamak. Kadınların birbirlerine yardımcı olmaları açısından kaynaşmalarını sağlamak adına sosyal anlamda buluşturduk." dedi.

Etkinlikte programa ev sahipliği yapan ve örnek yetiştiricilik yapan Hanım Yılmaz ile girişimci kadınlar Nimet Yıldırım ve Leyla Balal'a plaket verildi.

Program sonunda Kadınlar Günü nedeniyle sosyal etkinlikler çerçevesinde kadınlara çanta ile karanfil dağıtıldı.

- Şanlıurfa

Şanlıurfa'da belediyeler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi.

Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli, günün anlam ve önemine binaen belediyede çalışan kadınlarla bir araya gelerek, günlerini kutlayıp, karanfil hediye etti.

Haliliye Belediyesi de kent merkezinde Hanımlar Konağını hizmete açtı.

Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci ise 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediye bünyesinde çalışan kadınlara bir gün idari izin verildiğini duyurdu.

Öte yandan çeşitli sivil toplum kuruluşları da gün dolayısıyla mesajlar ve farklı etkinlikler de gerçekleştirdi.

- Kahramanmaraş

Kahramanmaraş Valiliği koordinesinde Dulkadiroğlu ilçesi Çınarlı mevkisinde düzenlenen törende bin 500 fidan dikimi gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladığını söyledi.

Programa Vali Ömer Faruk Coşkun, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile kadınlar katıldı.

Ayrıca İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de etkinliğe katılan kadınlara karanfil dağıttı.

- Kilis

Kilis'te ise şehit ve gazi yakınları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

Kentteki bir otel tarafından organize edilen programına, Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, şehit ve gazi aileleri ile otelin genel müdürü Hüseyin Aslan katıldı.

Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar, burada yaptığı konuşmada, kadınların sadece yılın bir gününde hatırlanmaması gerektiğini söyledi.

Muhtar, kadına şiddeti kınadığını ifade ederek, şiddet uygulayanların hukuk karşısında gereken cezayı alması gerektiğini kaydetti.

Programda, kadınlara çiçek takdim edildi.