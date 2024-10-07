Adıyaman Meydan Projesi'nde çalışmalar başladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Adıyaman Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi'nin birinci etabının ekim ayı içerisinde ihale edileceğini açıklamasının ardından zemin etüt çalışması başlatıldı.

Dört etap halinde gerçekleştirilmesi beklenen ve Adıyaman'ın yeni yüzü olacak olan Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi toplamda 350 bin metrekare alandan oluşacak ve birinci etabı 70 bin metrekare alanda uygulanacak.

Birinci etapta yer alan 666 hak sahibinin yüzde 71.5'nin onay verdiği projenin hayata geçirileceği kesinleşince 59 farklı noktada zemin etüt çalışması başlatıldı. Adıyaman'a yeni bir vizyon ve görünüm katması hedeflenen proje ile ticaret ve turizm gelirlerine de katkı sağlaması amaçlanıyor.