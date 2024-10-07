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        Adıyaman Meydan Projesi'nde zemin etüt çalışmaları başladı

        Adıyaman'da Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi'nin zemin etüt çalışmaları başladı. Dört etap halinde gerçekleştirilmesi beklenen proje toplamda 350 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Öte yandan kentin bir çok noktasına projenin hayata geçirilmesi için platform kuran hak sahipleri tarafından afişler asıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 12:42 Güncelleme: 07.10.2024 - 12:51
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        Adıyaman Meydan Projesi'nde çalışmalar başladı
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un Adıyaman Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi'nin birinci etabının ekim ayı içerisinde ihale edileceğini açıklamasının ardından zemin etüt çalışması başlatıldı.

        Dört etap halinde gerçekleştirilmesi beklenen ve Adıyaman'ın yeni yüzü olacak olan Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Düzenleme Projesi toplamda 350 bin metrekare alandan oluşacak ve birinci etabı 70 bin metrekare alanda uygulanacak.

        Birinci etapta yer alan 666 hak sahibinin yüzde 71.5'nin onay verdiği projenin hayata geçirileceği kesinleşince 59 farklı noktada zemin etüt çalışması başlatıldı. Adıyaman'a yeni bir vizyon ve görünüm katması hedeflenen proje ile ticaret ve turizm gelirlerine de katkı sağlaması amaçlanıyor.

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        Proje kapsamında, Adıyaman Belediyesi'ne ait eski hükümet konağının bulunduğu alanda takas yöntemiyle hazineye devredildi. Böylece projeye bütünlük katan bu alanda bir veya iki katlı iş yerleri yapılacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un önceki gün Adıyaman'a yaptığı ziyarette, vatandaşlar projenin dört etabının da uygulanmasını talep etmesi üzerine Bakan Kurum, ikinci, üçüncü ve dördüncü etapların da 2025 yılının ilk çeyreğinde talep toplayacaklarını söyledi.

        Öte yandan Kentin bir çok noktasına projenin hayata geçirilmesi için platform kuran hak sahipleri tarafından afişler asıldı. Meydan projesinin derhal yapılması gerektiğini dile getiren hak sahipleri, "Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın çıkarmış olduğu Çarşı ve Meydan Projesi'ni sonuna kadar destekliyoruz. Çünkü artık bu çarşının değişmesi gerekiyor. Adıyaman'ın cehresinin değişmesini istiyoruz. Çünkü binalar atıl durumda çok eski binalar" diye konuştu.

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