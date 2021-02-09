Minik Ayşe, kumbarasındaki parayı yetimlere bağışlanmak üzere Adıyaman Müftülüğüne teslim etti

AA

Canpolat, babasından her gün aldığı bozuk parayı kumbarasında biriktirip yetim çocuklara bağışlamaya karar verdi.Biriktirdiği 120 lirayı yetim çocuklara bağışlamak isteyen Canpolat, babası ile birlikte İl Müftüsü Mehmet Taşcı'yı ziyaret ederek müftülüğe teslim etti.İl Müftüsü Mehmet Taşçı, 7 yaşındaki minik bağışçıyı tebrik ederek, "Minik kızımız kumbarasındaki biriktirdiği parayı getirip bizlere teslim etti. Bizler de emaneti alıp yetimlere iletmek üzere müftülük personelimize teslim ettik." dedi.