Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa'da okullar bugün 16 Mart açık mı? Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar bugün açık mı?

Şanlıurfa ve Adıyaman'da meydana gelen sel felaketi, deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışan bu iki kentte yeni tahribatlara yol açtı. Malatya, Mardin ve Dşyarbakır'da da yoğun yağış kentte tahribata neden oldu. Can kaybı ve kayıpların yaşandığı felaket sonrası Şanlıurfa, Adıyamabn Malatya ve Mardin'de eğitime ara verilip verilmediği merak ediliyor. İşte konuyla ilgili Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan gelen açıklama...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Adıyaman ve Şanlıurfa'da bugün okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Mardin ve Diyarbakır'da okullar yarın açık mı, kapalı mı?

    Şanlıurfa ve Adıyman bastıran sağanak yağış sonrası sele teslim oldu. Deprem felaketinin yaraları henüz sarılmamışken yaşanan felaket özellikle Şanlıurfa'da büyük hasara yol açtı. Öte yandan Diyarbakır, Malatya ve Mardin'de yoğun yağış özellikle tarım arazilerinde tahribata neden oldu. Birçok kişi sele kapılırken ilk belirlemelere göre Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı 15 kişi hayatını kaybetti.

    Peki, Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar yarın açık mı? Tatil açıklaması geldi mi? İşte Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan konuyla ilgili gelen açıklama...
  • Adıyaman ve Şanlıurfa'da bugün okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Mardin ve Diyarbakır'da okullar yarın açık mı, kapalı mı?

    ŞANLIURFA'DA OKULLAR BUGÜN AÇIK MI?

    Yaşanan sel felaketi nedeniyle Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Şiddetli sağanak yağışın beraberinde getirdiği olumsuzluklar sebebiyle ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 16.03.2023 tarihinde 1 gün ara verilmiştir.Kamu kurum ve kuruluşlarındaki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı. Yani il genelinde bugün okullar tatil oalcak. 
  • Adıyaman ve Şanlıurfa'da bugün okullar tatil mi? 16 Mart 2023 Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Mardin ve Diyarbakır'da okullar yarın açık mı, kapalı mı?

    ADIYAMAN'DA YARIN OKULLAR AÇIK MI?

    Adıyaman'da bugün okullar kapalı. Deprem felaketi nedeniyle il genelinde okulların açılışının 31 Mart tarihine kadar ertelenmesi nedeniyle bugün il genelinde okullar kapalıydı.

    Mardin, Diyarbakır ve Malatya'da ise okullar bugün açık olacak.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.