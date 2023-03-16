Şanlıurfa ve Adıyman bastıran sağanak yağış sonrası sele teslim oldu. Deprem felaketinin yaraları henüz sarılmamışken yaşanan felaket özellikle Şanlıurfa'da büyük hasara yol açtı. Öte yandan Diyarbakır, Malatya ve Mardin'de yoğun yağış özellikle tarım arazilerinde tahribata neden oldu. Birçok kişi sele kapılırken ilk belirlemelere göre Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde can kaybı 15 kişi hayatını kaybetti.

Peki, Şanlıurfa ve Adıyaman'da okullar yarın açık mı? Tatil açıklaması geldi mi? İşte Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan'dan konuyla ilgili gelen açıklama...