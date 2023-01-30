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İHA

Adıyaman’ın Gerger ilçesinde park halindeki bir otomobil ve eve ateş açıldı.

Edinilen bilgilere göre, Gerger ilçesi yeni mezarlık yakınlarında bulunan M.D.’ye ait eve ve bahçede park halinde bulunan otomobile kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahıs yada şahıslar olay yerinden kaçarken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda çok sayıda merminin ev ve araca isabet ettiği öğrenildi. Ekipler, olayı gerçekleştiren şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.