Adıyamanlı kaporta ustasının plak ve kaset merakı

AA

Adıyaman'da Küçük Sanayi Sitesi'nde kaporta ustası olarak çalışan Kenan Sarıkaya, yıllar önce biriktirmeye başladığı yaklaşık 2 bin plak ve 1000 kasetten oluşan koleksiyonunu evinde sergiliyor.

Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan 51 yaşındaki Sarıkaya, çok sayıda plak, makara bant ve kaset ile odasında koleksiyon oluşturdu.

Koleksiyonunu sergilediği odasında her gün 2 saat plak dinleyerek huzur bulan Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok eski yıllarda evinde radyo bulunduğunu ve çok fazla şarkı dinlediğini söyledi.

Daha sonra kaset merakının başladığını anlatan Sarıkaya, şöyle konuştu:

"Kasetleri biriktirmeye başladım. Aslında bunu yaparken anı olarak kalsın diyordum. 2000'li yıllarda ise plak merakım başladı. Plak toplamaya başladım. Merakım halen devam ediyor. Müzik dinlemeyi çok seviyorum. Biriktirdiğim plak ve kasetleri odamda sergiliyorum. Ölene kadar merakım gitmeyecek. Odamda yaklaşık 2 bin plak ve 1000 kaset bulunuyor. Ben evde olmadığım zaman kimse odama giremez. Odama giren kişiler de şaşkınlığını gizleyemiyor. Plakta dinlediğim müziğin tadını hiçbir şey vermiyor. Kasetleri plaklardan dolduruyorum. Sevdiğim kaset ve plakları biriktirdim."

Koleksiyonunda genelde Ferdi Tayfur, Müslüm Gürses, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ın eserlerinin olduğunu söyleyen Sarıkaya, koleksiyonunda Müslüm Gürses'in 1970'li yıllarda çıkardığı kasetlerin olduğunu, eski plaklar arasında da 50 yıllık olanların bulunduğunu kaydetti.

- "Koleksiyonuma maddi teklifler yapanlar oldu"

Teknolojiye rağmen plaktan müzik dinlemenin farklı hissettirdiğini vurgulayan Sarıkaya, şunları kaydetti:

"Plak insana ayrı bir zevk veriyor. İnternet, CD, flaş bellekten dinlediğim şarkının tadı yok. Plaktan dinlemek daha ayrı bir keyif veriyor. Koleksiyonumu elimden çıkartmayı düşünmüyorum. Ömrüm yettiği sürece koleksiyonumu daha da çoğaltmayı düşünüyorum. Koleksiyonuma maddi teklifler yapanlar oldu, hiçbir zaman düşünmedim hatta il dışından bile plak ve kasetlerime teklif geldi ama kabul etmedim."