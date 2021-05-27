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Adiyat suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl? Adiyat Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Kur'an-ı Kerim'in 100. suresi olan ve 11. ayetten oluşan Adiyât Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu araştırılıyor. Tamamı Mekke'de indirildiğine inanılan Adiyât Suresi anlamı ve fazileti haberimizde...

Adiyat suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl? Adiyat Suresi anlamı ve fazileti nedir?

Adiyât Suresi Türkçe ve Arapça okunuşu nasıl? Adiyât Suresi anlamı ve fazileti nedir? Merak konusu oldu. Adiyât suresi Kur'an-ı Kerim'in 100.suresidir. Adiyât hızlı koşan atlar anlamına gelmektedir.

ADİYAT SURESİ TÜRKÇE OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Vel adiyati dabha
2- Fel muriyati kadha
3- Fel muğırati subha
4- Fe eserne bihı nak'a
5- Fe vesatne bihı cem'a
6- İnnelinsane li rabbihı le kenud
7- Ve innehu ala zalike le şehıd
8- Ve innehu li hubbil hayri le şedıd
9- E fe la ya'lemü iza bu'sira ma fil kubur
10- Ve hussıle ma fis sudur
11- İnne rabbehüm bihim yevmeizin le habir

TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- O harıl harıl (savaşa) koşanlara,
2- (Tırnaklarıyla yerden) ateş çıkaranlara,
3- Sabahleyin akın edenlere,
4- Tozu dumana karıştıranlara,
5- Derken bir topluluğun ortasına dalanlara yemin ederim ki,
6- Şüphesiz insan, Rabbine karşı çok nankördür.
7- Ve kendisi de buna şahittir.
8- Gerçekten o dünya malını çok sevdiği için katıdır.
9- Bilmiyor mu ki, kabirlerin içindekiler fırlatılacak.
10- Ve sinelerin içindekiler derlenecek.
11- O gün Rableri onların bütün yaptıklarından haberdardır.

ADİYAT SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU


ADİYAT SÜRESİ TESFİRİ

Savaş sırasında düşman üzerine saldıran atlar tasvir edilmekte ve eski savaşların insandan sonra en önemli unsuru olması dolayısıyla atlar üzerine yemin edilmektedir. Yeminin amacı, böylesine yararları bulunan ve insanların en çok sevdiği mallardan olan atları onlara bağışlayanın Allah olduğuna işaret etmek, o günün insanının gözünde çok değerli olan bu varlıklar üzerine yemin ederek müteakip âyetlerdeki mesajın gerçekliğine ve önemine dikkat çekmektir.

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