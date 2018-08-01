Adli tatil 20 Temmuz itibariyle başladı. Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatilde, yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay'da nöbetçi heyetler görev yapacak. Adli tatil ne zaman bitecek? detaylar haberimizde...

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Adli tatil süresince yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erecek.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALARA BAKILACAK?

Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

Çeşitli mahkemelerde görülmesine devam edilen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin çok sanıklı davalar adli tatil boyunca sürecek.

Öte yandan, eski yüksek yargı üyelerinin yargılandığı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesinde görülen davaya da devam edilecek.

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