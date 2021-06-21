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Avrupa’da suç mağdurları için destek köpeği 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Fransız mahkeme köpeği Labrador cinsi Lol, Fransız Başsavcı Frédéric Almendros ile birlikte mahkeme koridorlarında dolaşıyor.

Fransa'daki en yoğun temyiz mahkemesi olan Fransa Adalet Sarayı’nda (Palais de Justice) iki yıl önce hayata geçirilen Avrupa’da suç mağdurları için destek köpeği uygulamasını, Savcı Frédéric Almendros, ABD'nin Seattle şehrinde duydu ve mahkemesinde denemeye karar verdi.

— BBC News (World) (@BBCWorld) June 20, 2021

Uygulamanın 20 Fransız mahkemesinde daha hayata geçirilmesi hedefleniyor. Destek köpeklerinin halihazırda resmi bir statüsü bulunmuyor ancak bu statüsüzlük durumu yakında değişebilir.

BBC’nin aktardığı habere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidardaki La République en Marche Partisin’den Fransız Milletvekili Huguette Tiegna ve 20 meslektaşı, kurbanlara yardım ettikleri gerekçesiyle bir yasa tasarısını meclisten geçirmişti. Tiegna, tasarının yasalaştığı takdirde çok önemli bir adım olacağını aktardı.

Destek köpekleri uygulaması aynı zamanda şiddetli suçlardan hüküm giyenlerin reformuna yardımcı olup olmayacağı konusunda da denenmeye başlanacak. Uygulama, yasal sisteme daha insancıl bir bakış açısı getiriyor. Ancak uygulamanın başarılı olup olmayacağını önümüzdeki süreç gösterecek.