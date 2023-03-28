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Haberler Gündem Adliye Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Adliyeler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Hafta Sonu Açık Mı?
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Adliye çalışma (mesai) saatleri

Adliyeler, Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak çalışmaktadır. Hukuksal işlemlerin gerçekleştiği adliyeler, gün içinde binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Adliyelerin geniş bir görev ve sorumluluğu bulunur.

Adliye Çalışma (Mesai) Saatleri 2023: Adliyeler Kaçta Açılıyor, Kaçta Kapanıyor ve Hafta Sonu Açık Mı?
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Mahkeme, savcılık ve icra dairesi işlemleri ile kişilerin ihtiyacı olan pek çok konuya ışık tutar. Bu nedenle adliyelerin çalışma saatleri pek çok kişi tarafından merak edilir. Adliye çalışma saatleri 2023 yılında değişmemiş olup, mesai yaptığı saat aralığında vatandaşların işlemlerini eksiksiz şekilde gerçekleştirir. Peki, adliyeler kaçta açılıyor? Adliyeler kaçta kapanıyor? Adliyeler hafta sonu açık mı? Tüm soruların cevabı için içeriğimizin devamını inceleyebilirsiniz.

Adliye Çalışma Saatleri 2023

Adliyeler, Türkiye’nin her şehrinde bulunan, hukuksal işlemleri hızlı ve eksiksiz şekilde gerçekleştiren kurumlardır. Vatandaşların yasal çerçeveye bağlı olarak hukuksal haklarını gözetir ve adaletin sağlanmasına olanak sağlar. Günümüzde yolu adliyeye düşen pek çok vatandaş, adliyelerin çalışma saatleri hakkında küçük bir araştırma yaparak adliyeye ayıracak zamanı en verimli şekilde kullanmak istemektedir. Adliyeye gitmek için en uygun zaman dilimi sabahın erken saatleri ya da öğleden sonradır. Bunun en önemli nedeni ise adliyelerin öğle arası molasına girmesi ve dolayısıyla 1 saat hiçbir işlemin yapılmamasıdır. İçeriğimizin devamında; Kartal Adliyesi mesai saatleri, Bakırköy Adliyesi mesai saatleri ve Çağlayan Adliyesi mesai saatlerine ulaşabilirsiniz.

Adliyeler Kaçta Açılıyor?

Adliye mesai saatlerinin önceden bilinmesi, vatandaşların işlemleri için ayıracağı vaktin en iyi şekilde kullanılmasını sağlar. Günümüzde adliyede yapılacak bazı işlemler E-Devlet üzerinden gerçekleştiği için adliyelerdeki yoğunluk bir nebze azalmıştır. Ancak pek çok önemli durumlar ve işlemler için adliyelere gitmek şarttır. Adliye çalışma saatleri 2023 hakkında bilgi edinmek istiyor ve özellikle açılış saatini merak ediyorsanız adliyelere 08.30 itibarıyla gidebilirsiniz.

Adliyeler Kaçta Kapanıyor?

Adliyelerin kaça kadar açık olduğu ya da kaçta kapandığı, internette en çok aranan konular arasındadır. Adliyeler 17.00 itibarıyla kapanmaktadır. Bazı adliyeler ise 09.00’da açılır. Bu nedenle gideceğiniz adliyeyi arayıp, açılış ve kapanış saatlerini öğrenebilirsiniz.

Adliyeler Hafta Sonu Açık Mı?

Pek çok kişi, hafta içi çalıştığından dolayı adliyelerin hafta sonu hizmet verip vermediğini merak etmektedir. Adliye çalışma saatleri 2023 yılında değişiklik göstermemiş olup, her yıl olduğu gibi bu yıl da sadece hafta içi 08.30 / 17.00 saatleri arasında hizmet verir. Adliyeler hafta sonu kapalıdır.

Kartal Adliyesi Mesai Saatleri

Anadolu Yakası’nda bulunan Kartal Adliyesi, İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na bağlıdır. Mesai saatleri ise şöyledir:

  • Açılış: 08.30
  • Öğle Arası: 12.30 / 13.00
  • Kapanış: 17.00

Bakırköy Adliyesi Mesai Saatleri

Avrupa Yakası’nın önemli adliyelerinden biri olan Bakırköy Adliyesi, gün içinde yoğunluğunu korur. Ancak diğer adliyelere göre çalışma saatleri farklıdır. Hafta sonu ise kapalıdır.

  • Açılış: 09.00
  • Öğle Arası: 12.30 / 13.00
  • Kapanış: 16.30

Çağlayan Adliyesi Mesai Saatleri

İstanbul’un Şişli ilçesinde bulunan Çağlayan Adliyesi, kolay bir ulaşım yoluna sahiptir. Çağlayan Adliyesi mesai saatleri ise şöyledir:

  • Açılış: 08.30
  • Öğle Arası: 12.00 / 13.00
  • Kapanış: 17.00

Adliye çalışma saatleri 2023, günün aynı saatleri arasında hizmet verir ancak bazı durumlarda açılış ve kapanış saatlerinde değişiklik meydana gelebilir. Dini-milli bayramlar başta olmak üzere resmî tatil günlerinde adliyeler hizmete kapalıdır.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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