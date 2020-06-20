"Adliyelerdeki yoğunluk, arabuluculuk yoluyla azaltılabilir" önerisi

AA

Uz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle özellikle davalar ve icra takipleriyle ilgili işlem yapılamadığını, bunlara sözleşme hukukundan, ticari ilişkilerden ve kira hukukundan kaynaklanan yeni uyuşmazlıkların da eklendiğini, bu nedenle normalleşmeyle mahkemelerde ciddi yoğunlukların yaşandığını söyledi.

Bu yoğunluğun arabuluculuk yoluyla azaltılabileceğini belirten Uz, dava açmak yerine arabuluculuk yöntemine başvurmanın avantajlı bir seçenek olduğunu savundu.

En önemli avantajın da zamandan tasarruf etmek olduğunu ifade eden Uz, şöyle konuştu:

"Kira alacaklarının tahsili ya da uyarlama talepli dava açıldığında uyuşmazlıkların çözümü yıllar sürecek ancak arabuluculuk yoluyla bunlar daha kısa sürede, birkaç gün ya da birkaç hafta içerisinde çözümlenebilecektir. Öte yandan arabuluculuk, zaman aşımı ve hak düşürücü süreleri durdurduğundan, taraflar arasında bir anlaşma sağlanamamış olsa bile herhangi bir hak kaybı yaşanmayacaktır."

Uz, bunun yanında arabuluculuk sürecinin aslında yargılama olmadığını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Dava harcı, keşif ve bilirkişi incelemesi masrafları, posta masrafları, gider avansları, icra harçları, icra masrafları, tahliye, yediemin ücreti, nakliye gibi giderler söz konusu olmayacak ve uyuşmazlıklar ekonomik bir şekilde çözümlenebilecek. Bu uyuşmazlıklar için arabuluculuk ücretinin ödenmesi ve süreç, vekil ile takip ediliyor ise avukatlık ücreti dışında taraflar için ilave bir masraf olmayacaktır."

- Telekonferans ya da video konferans

Avukat Arabulucu Uz, arabuluculuk sürecinde karar verme yetkisinin taraflara ait olduğunu, dolayısıyla karşılıklı müzakere edilerek her iki tarafın da menfaatini koruyacak şekilde kendi çözümlerini bulabileceğini vurguladı.

Arabuluculuk sürecinin gizli olduğunu, varılan anlaşma şartlarının gizli kalacağını aktaran Uz, bu şekilde tarafların ticari itibarları ve menfaatlerinin korunacağına değindi.

Uz, arabuluculuk sürecinin esnek olduğunu, arabulucunun süreci tarafların beklenti ve ihtiyaçlarına uygun şekilde yürüttüğünü, görüşmelere tarafların telekonferans ya da video konferans yoluyla katılabileceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Arabuluculukta yargılama süreçlerinde olduğu gibi tanık dinleme, bilirkişi ve keşif gibi aşamalar olmadığı için taraflar, yüz yüze görüşmeleri mümkünse online yapabilir. Arabulucular, kimlik teyidi, toplantı sürecinin yürütülmesi ve arabuluculuk sonucunda düzenlenmesi gereken evrakı fiziki olarak bir araya gelmeden elektronik olarak hazırlayabilirler. Bu şekilde farklı şehirlerde bulunan taraflar ya da aynı şehirde olmalarına rağmen sağlık koşulları nedeniyle bir araya gelemeyecek tarafların anlaşmazlıkları kolayca çözülebilecektir. Böylece adliyelerde yoğunluk oluşmamış olur ve anlaşmazlıklar, herhangi bir sağlık riski ortaya çıkmadan, üstelik daha kısa sürede, ekonomik, hızlı ve etkin şekilde çözülebilir."