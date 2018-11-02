Admira Wacker - Hartberg maçı rakamları

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Admira Wacker, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Hartberg takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Admira Wacker 9 puanla 12. sırada, Hartberg 15 puanla 6. sırada bulunuyor. Admira Wacker son 6 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hartberg, geride kalan 3 maçta 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 357 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Admira Wacker kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 3.00, Hartberg sahadan galip ayrılırsa 2.30 oranını elde edecekler. Alt 1.85, üst 1.50 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.30 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 2.05.

Admira Wacker son hafta oynanan Erciyesspor maçında 0-0 berabere kaldı.

Hartberg, Paris S.G. karşılaşmaında 0-3 yenildi.

Admira Wacker, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Admira Wacker, kendi sahasında 4 gol attı, 11 gol yedi.

Hartberg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Hartberg, 7 gol atarken 13 gol yedi.

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