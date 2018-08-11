Admira Wacker - Lask Linz maç önü

Avusturya Bundesliga maçında Admira Wacker ile Lask Linz, 12 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 18:00. Admira Wacker 3 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Lask Linz 1 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi Admira Wacker, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Lask Linz, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 667 kodlu maçı oynayanlar; Admira Wacker galibiyet oranı 3.40, beraberlik oranı 3.30, Lask Linz galibiyet oranı 1.65. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Admira Wacker son hafta oynanan St. Polten maçında 0-2 yenildi.

Lask Linz ise Mattersburg maçında 2-1 yenildi.

Admira Wacker, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Admira Wacker, kendi sahasında 0 gol attı, 3 gol yedi.

Lask Linz, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Lask Linz, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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