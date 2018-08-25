Admira Wacker - Mattersburg maçı öncesi rakamlar

Admira Wacker ve Mattersburg, 26 Ağustos 2018 Pazar günü Avusturya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:00. Admira Wacker 3 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Mattersburg 3 puanda ve 11. sırada. Admira Wacker son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Mattersburg, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 575 kodlu maçı oynayanlar; Admira Wacker galibiyet oranı 2.40, beraberlik oranı 3.00, Mattersburg galibiyet oranı 2.20. 2.5 gol altının oranı 1.95, 2.5 gol üstünün oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.25, karşılıklı gol yokun oranı ise 2.20.

Admira Wacker son hafta oynanan St. Polten maçında 0-2 yenildi.

Mattersburg ise Lask Linz maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Admira Wacker, 0 gol attı ve 4 gol yedi.

Mattersburg ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Mattersburg, 5 gol atarken 6 gol yedi.

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