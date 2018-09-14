Admira Wacker - Sturm Graz sahaya çıkıyor

Avusturya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Admira Wacker, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Sturm Graz takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. 4 puanlı Admira Wacker 9. sırada bulunuyor, Sturm Graz 9 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Admira Wacker, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sturm Graz son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 453 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Admira Wacker kazanırsa 3.60, beraberlik çıkarsa 3.30, Sturm Graz sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Admira Wacker önceki hafta St. Polten mücadelesinde 0-2 yenildi.

Sturm Graz ise Altach karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Admira Wacker, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Admira Wacker, kendi sahasında 0 gol attı, 4 gol yedi.

Sturm Graz ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sturm Graz, 4 gol atarken 5 gol yedi.

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