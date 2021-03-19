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Adnan Menderes'in açtığı 66 yıllık Susurluk Şeker Fabrikası'nda anılar müzede yaşatılıyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde temeli 1954 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar tarafından atılan, açılışı 1955'te Başbakan Adnan Menderes tarafından yapılan şeker fabrikasının bahçesindeki müze kurumun geçmişine ışık tutuyor.

Adnan Menderes'in açtığı 66 yıllık Susurluk Şeker Fabrikası'nda anılar müzede yaşatılıyor
AA

Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik'in girişimleri sonucu "Geçmişten günümüze." sloganıyla tesisin bahçesindeki binada 2017'de açılan müzede fabrikanın kuruluş hikayesine ait materyaller ve kullanılan eşyalar yer alıyor.

Eserler arasında fabrikanın yapımında büyük katkıları olan Susurluk İl Daimi Komisyon Üyesi Rıfat Çıkrık'ın, dönemin Susurluk Belediye Başkanı Nuri Eroğlu ve Demokrat Parti (DP) İlçe Başkanı İsmail Ortaköylü ile Adnan Menderes'e yazdığı fabrika kurulması talebini içeren mektup ve Menderes'in "Teşekkür eder ve bilmukabele tebriklerimi sunarım. Davamız tahakkuk edecektir." yanıtını verdiği telgraf da bulunuyor.

Bayar'ın fabrikanın temelini atarken kullandığı mala, Menderes'in açılış kurdelesini kestiği makas ve gümüş tepsi ile bunlara ilişkin fotoğraflar, Adnan Menderes'in el yazısıyla kaleme aldığı satırlar ve imzasının yer aldığı anı defteri de sergileniyor.

Fabrikanın tarihsel sürecini gözler önüne seren malzemelerden pancar boşaltma, çuval dikim makinesi, inşaat ve açılışla ilgili fotoğraflar, mekanik atölyede kullanılan el aletleri, ölçü kontrol aletleri, şeker oranını test eden cihazlar, revirde kullanılan tıbbi cihazlar, hesap makineleri ve daktiloların yanı sıra kültürel faaliyetlerin gerçekleştirildiği sinema makaraları, çalışanların Fransızca öğrenmek için kullandığı pikap ve piyano ziyaretçileri geçmişte yolculuğa çıkarıyor.

Hakan Çelik, AA muhabirine, onlarca yıllık geçmişe sahip fabrikanın anılarının yaşatılması gerektiğine inanarak müzeyi kurduklarını söyledi.

Eski değerlerin unutulmaması gerektiğini belirten Çelik, teknoloji geliştikçe müzedeki aletlerin yüzde 90'ının kullanım dışı kaldığını anlattı.

Sergilenen materyaller arasında kendisi için en değerlisinin anı defteri olduğunu dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Defterimizde, merhum Başbakanımız Adnan Menderes'in el yazısı ve imzasıyla yazdığı fabrikayla ilgili düşüncelerini ilettiği yazısı orijinal haliyle duruyor. Defterde dönemin bazı devlet büyüklerinin de el yazıları var. Hedefimiz, zamanında büyükleri burada çalışan kişilerden müzemize gelenlere, dedelerinin, babalarının ne şartlarda çalıştığını, hangi malzemeleri kullandığını ve o döneme ait hatıraları göstermekti. Buraya gelenlerin birçoğunun gözleri doluyor, çok duygulanıyorlar. Kapımız herkese açık. Herkesten gelip burayı gezmelerini, görmelerini istiyorum, davet ediyorum."

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