Sevk yazısındaki ifadeler dehşete düşürdü

Habertürk muhabiri Arzu Kaya'nın haberine göre, örgüt mensupları tarafından turnike sistemi uygulanarak cinsel saldırıya maruz kalan ve çocuk yaşta istismar edildiği iddia edilen mağdurlardan G.Ç., ifadesinde; örgüte turnike sistemi ile kız getirme konusunda görevli bir şahısla 15 yaşında tanıştığını ve duygusal yakınlık yaşadıklarını söyledi. Belli bir süre sonra örgüt mensuplarıyla zorla normal ve normal olmayan yollardan cinsel ilişkiye girdiğini öne süren G.Ç., ilişkiler sonrasında fotoğraflarının çekildiğini ve direnci ortadan kalkınca da kendisini örgüt lideri Adnan Oktar ile tanıştırdıklarını söyledi. G.Ç. birçok kişi ile ilişkiye girdiği esnada Oktar’ın da kendilerini izlediğini ve Oktar’ın da istismarına maruz kaldığını öne sürdü.

“13 YAŞINA GELDİĞİNDE EVLENECEĞİZ”

8-9 yaşlarındayken annesinin ‘mehdi’ olarak kabul ettiği Adnan Oktar ile tanıştığını söyleyen bir başka mağdur S.M. ise, Oktar’ın kendisine o yaşlarda olmasına rağmen dekolteli kıyafetler giydirdiğini, makyaj yaptırdığını iddia etti. Oktar’ın kendisine sürekli cinsel istismarda bulunduğunu öne süren S.M., Oktar’ın kendisine “Beni istiyor musun. Benim olacaksın. Beni seviyor musun. 13 yaşına geldiğinde evleneceğiz” dediğini iddia etti.

'BAKIŞINI BEĞENMEDİĞİ İÇİN DÖVDÜ' İDDİASI

Bir diğer mağdur H.U., küçük yaşta Adnan Oktar tarafından sözde cemaat içinde cinselliğin günah olmadığı düşüncesinin empoze edildiğini öne sürerek, Adnan Oktar’ın kendisini birçok kez istismar ettiğini iddia etti. Bir keresinde bakışını beğenmediği için Oktar’ın kendisini dövdüğünü de öne süren H.U., turnike sistemi ile örgüte birçok kızın kazandırıldığını iddia etti.

'OKTAR’IN KÖTÜ MUAMELELERİ' İDDİASI

Mağdurlardan E.A., Adnan Oktar ile sözde bir imam nikahı kıyarak kendisi ile evlendiğini ve zorla cinsel ilişkiye girdiğini iddia etti. Oktar’ın bir fetva yayınlayarak erkek örgüt mensuplarının örgüt dışındaki kadınlarla nikahsız olarak ters ilişkiye girmelerinin caiz olduğunu ilan ettiğini öne sürdü. Oktar’ın birçok kadını herkesin içinde döverek aşağıladığını, kıyafetlerini çıkarıp işkence ettiğini iddia eden E.A., böylelikle kadınları psikolojik olarak kötü hale getirdiğini öne sürdü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ