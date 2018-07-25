İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce Adnan Oktar Grubuna yönelik gerçekleştirilen operasyonda ele geçirilen silahlar görüntülendi. Silahlar, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, Oktar'ın villası ve diğer evlerde yapılan aramalarda 65'i ruhsatli 70 tabanca, 17 ruhsatli ve 6 ruhsatsız tüfek ile 17 bin fişek ele geçirilmişti.

Uzun namlulu silahlardan bazılarında lazer tertibatı olduğu öğrenildi. Oktar grubunun haberleşmek için telsiz kullandığı belirlendi.

Oktar grubunun haberleşmek için telsiz kullandığı ortaya çıktı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ