Adra GYO halka arz oluyor! Adra GYO halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir? - Borsa Haberleri

Adra GYO halka arz oluyor! Adra GYO halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot verir? - Borsa Haberleri

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Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arzı SPK tarafından onaylandı. 22,66 TL'den halka arz edecek olan Adra GYO, lotunu eşit dağıtacak. 'ADGYO' hisse adıyla halka arz olan şirket Borsa İstanbul'da "Yıldız Pazar"da işlem görecek. Peki, Adra GYO halka arz ne zaman talep toplayacak, kaç lot verecek? İşte, konuya ilişikin ayrıntılar...