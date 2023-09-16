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        Haberler Gündem Adra GYO halka arz sonuçları açıklandı! Adra Gayrimenkul kaç lot dağıttı ve borsada ne zaman işlem görecek?

        Adra GYO halka arz sonuçları açıklandı! Adra Gayrimenkul kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        Adra Gayrimenkul halka arzında, talep toplama işlemleri 14-15 Eylül tarihlerinde alınırken, sonuçlar açıklandı. Adra GYO halka arz sonuçlarının açıklanmasıyla lot dağıtım sayıları belli olurken, ADGYO' hisse adıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'ında işlem göreceği tarih yatırımcıların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Adra GYO hissenin işlem göreceği tarih ve lot dağıtım sayıları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2023 - 00:40 Güncelleme: 16.09.2023 - 00:40
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        Yatırımcılar tarafından merakla beklenen Adra GYO halka arz sonuçları açıklandı. Böylelikle lot dağıtım sayıları netlik kazanırken, Adra Gayrimenkul'un işlem göreceği tarih araştırılmaya başlandı. 1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulan Adra GYO halka arzında satılan payların tamamı, eşit dağıtım yöntemine göre dağıtılacak. Peki, "Adra Gayrimenkul kaç lot dağıttı? Adra GYO borsada ne zaman işlem görecek?" İşte Adra Gayrimenkul halka arzının borsada işlem göreceği tarih...

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        ADRA GYO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Adra Gayrimenkul halka arz sonuçları 18.30'da açıklandı. Yatırımcılara 34 lot dağıtım yapıldı.

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        ADRA GYO HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Adra Gayrimenkul talep toplama tarihleri 14-15 Eylül tarihleri arasında alındı.

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        ADRA GYO HALKA ARZ FİYATI

        1 TL nominal değerli paylar 22,66 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunuldu.

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        ADRA GAYRİMENKUL NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

        Adra Gayrimenkul halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde borsada işlem görmesi bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama yapıldığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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