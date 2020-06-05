D\u00fczce de y\u0131lda yakla\u015f\u0131k 150 bin ki\u015finin rafting yapt\u0131\u011f\u0131 Melen \u00c7ay\u0131 nda, yeni tip koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda, her bottaki ki\u015fi say\u0131s\u0131 yar\u0131ya d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclerek, adrenalin merakl\u0131lar\u0131na sosyal mesafe d\u00fczeni getirildi. Cumayeri il\u00e7esi Dokuzde\u011firmen mevkisinde bulunan ve 12 kilometrelik parkuru ile T\u00fcrkiye nin en \u00f6nemli spor turizm alan\u0131 olan rafting tesisleri, koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda uygulanan normalle\u015fme s\u00fcreci kapsam\u0131nda bu hafta sonu tekrar hizmete girecek. Y\u0131lda ortalama 150 bin adrenalin tutkunun Melen \u00c7ay\u0131 na inerek macera ya\u015fad\u0131\u011f\u0131 b\u00f6lgedeki 4 tesis, normalle\u015fme s\u00fcrecinin ba\u015flamas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan tekrar d\u00fczenlenerek yeni kurallar \u00e7er\u00e7evesinde botlar\u0131n\u0131 suya indirmeye haz\u0131rlan\u0131yor. Yeni kurallar \u00e7er\u00e7evesinde tesisler D\u00fczce Valili\u011finden gelen teknik ekiplerce kontrol edilirken, botlar, kask, k\u00fcreklerle sosyal tesisler dezenfekte edildi. - Botlardaki ki\u015fi say\u0131s\u0131 yar\u0131ya d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc \u0130l K\u00fclt\u00fcr ve Turizm M\u00fcd\u00fcr Resul Ta\u015ftan, AA muhabirine yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, yeni normalle\u015fme s\u00fcrecinin ba\u015flamas\u0131yla ildeki b\u00fct\u00fcn turizm i\u015fletmelerinde yeni d\u00fczenleme yapt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. B\u00f6lgenin \u00f6nemli turizm alan\u0131 olan rafting tesislerinde de birtak\u0131m d\u00fczenlemelerin yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Ta\u015ftan, Her t\u00fcrl\u00fc hijyenik tedbirler al\u0131nd\u0131. Botlar\u0131m\u0131z \u00f6nceden 8 ki\u015fi ve bir rehber ile hizmet veriyordu. Yeni d\u00f6nemde ise bu say\u0131 yar\u0131 yar\u0131ya d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fclerek 4 ki\u015fi ve bir rehbere d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc. Bu hafta sonu tesislerimiz hizmete ba\u015flayacak. dedi. - \u00d6nce sa\u011fl\u0131k Rafting \u0130l Temsilcisi Birol Tepe ise yakla\u015f\u0131k 2,5 ayd\u0131r tesislerin koronavir\u00fcs nedeniyle kapal\u0131 oldu\u011funu ve kendilerinin de suya inmek i\u00e7in can att\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi. \u00d6nce sa\u011fl\u0131k slogan\u0131 ile bu hafta sonu tekrar rafting turlar\u0131na ba\u015flayacaklar\u0131n\u0131n alt\u0131n\u0131 \u00e7izen Tepe, \u015f\u00f6yle konu\u015ftu: Sezonun tekrar canlanaca\u011f\u0131n\u0131 \u00fcmit ediyoruz. Tesislerimiz botlardan k\u00fcreklere, kasklardan sosyal alanlara kadar en ince ayr\u0131nt\u0131s\u0131na kadar dezenfekte edildi. Her tur \u00f6ncesi yeni olu\u015fturulan dezenfekte havuzlar\u0131m\u0131zda kask ve k\u00fcreklerimiz dezenfekte i\u015fleminden ge\u00e7iriliyor. En b\u00fcy\u00fck al\u0131nan tedbirlerden biri ise botlar\u0131m\u0131zdaki say\u0131 yar\u0131 yar\u0131ya indirildi. Burada ticaret \u00f6n plana konulmadan \u00f6nce sa\u011fl\u0131k mant\u0131\u011f\u0131 ile hareket ediyoruz. Botlar\u0131m\u0131z\u0131 art\u0131k 4 ki\u015fi ile suya indirece\u011fiz. K\u0131yafet konusunda ise art\u0131k rafting yele\u011fi verilmeyecek. Misafirlerimiz bu spora uygun k\u0131yafetlerini giyecek. Raftingin b\u00f6lge i\u00e7in \u00e7ok \u00f6nemli bir turizm alan\u0131 oldu\u011funa de\u011finen Tepe, son olarak b\u00f6lgeye gelecek misafirlerin g\u00f6n\u00fcl rahatl\u0131\u011f\u0131yla sporlar\u0131n\u0131 yapabileceklerini s\u00f6yledi.