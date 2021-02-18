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Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi "Palandöken"

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden, toplam 70 kilometre pist uzunluğuna sahip Palandöken Kayak Merkezi, misafirlerine gece ve gündüz kesintisiz kayak yapma imkanı sunuyor.

Adrenalin tutkunlarının vazgeçilmez adresi
AA

Kış turizminin vazgeçilmezi olan kayak sporunun yapıldığı, devlet ve özel sektör iş birliğiyle kurulan tesisler, hem yerli hem de yabancı turistlerden ilgi görüyor. Türkiye'nin önde gelen kayak merkezleri arasında yer alan Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi de her kış çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Büyükşehir Belediyesi ve Valiliğin yatırımlarıyla "kış turizminin parlayan kenti" olarak adından söz ettiren Erzurum'daki kayak merkezi, kolay, orta, ileri düzey ve doğal olmak üzere 55 pistiyle kayak ve snowboard tutkunlarına adrenalin dolu keyifli anlar yaşatıyor.

Pistlerinden ikisi slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip Palandöken, aynı anda yaklaşık 12 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuyor.Türkiye'nin en uzun, dünyanın ise 3'üncü uzunluktaki pistiyle kayakseverlere 15 kilometre kesintisiz kayak olanağı sağlayan Palandöken, acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için hazırlanmış pistleriyle de her kesimden kayakçıyı ağırlıyor.Merkezin en dik pisti olan Ejder'den yüzde 54 eğimde son sürat inen kayakseverlerin, aksiyon dolu anları da nefes kesiyor.

- Yamaç paraşütü, buz tırmanışı ve kar raftingi de yapılıyor

Pistlerde 10 telesiyej, bir teleski, 2 baby lift, bir gondol liftle hizmet veren kayak merkezinde, turistlere kayak dışında, yamaç paraşütü, dağcılık, snowtube, kar raftingi, buz tırmanışı gibi farklı etkinlikleri gerçekleştirme imkanı da sunuluyor.

Merkezin 3 bin 200 rakımlı zirvesinden yamaç paraşütü yaparak kentin güzelliklerini havadan görme imkanı bulan turistler, Yapay Buz Tırmanış Parkı'nda ise deneyimli dağcılarla tırmanış yapabiliyor.Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Palandöken Dağı'ndaki bazı kayak pistleri suni kar püskürtülerek sezona hazır hale getiriliyor.

Pistlerin aydınlatılmasıyla da kayakçılar gece buluşarak, kentin ışıklarıyla süslü manzaraya karşı kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.Aralık ayının ilk haftasında kayak heyecanının başladığı kentte kayakçılar, aydınlatılan pistte doğal ve suni kar üzerinde nisan ayının sonuna kadar kayak yapma imkanı bulabiliyor.

- Kent merkezinin yanı başında güvenli ve konforlu tatil imkanı

Her seviyedeki kayakçıya hitap eden Palandöken, havaalanı ve Erzurum kent merkezine yakınlığıyla da pek çok kayak merkezine göre ziyaretçilere avantajlar sunuyor.Havaalanına 20, kent merkezine ise sadece 4 kilometre mesafedeki Palandöken, bu sayede ziyaretçilerine hem kolay ulaşım imkanı hem de kayak dışında şehir merkezindeki Selçuklu ve Osmanlı döneminden kalan çok önemli tarihi ve kültürel yerleri ziyaret ederek tatillerini zenginleştirme imkanı sağlıyor.

Palandöken'de, özel sektöre ait ikişer 5 ve 4 yıldızlı otel, bir 3 yıldızlı otelin yanı sıra Büyükşehir Belediyesi ile Valilik işletmesinde bulunan 2 otel ve bungalov evler bulunuyor.Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tüm otellerin Kültür ve Turizm Bakanlığının Güvenli Sertifikasyon Belgesi'ne sahip olduğu Palandöken, toplam 2 bin 500 yatak kapasitesiyle yerli ve yabancı turistlere konforlu ve güvenli tatil imkanı sunuyor.

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