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Adrenalin tutkunu kayakseverler, 3 bin 400 rakımlı Ottoman Tesisi'ni tercih ediyor

Türkiye'nin en yüksek pisti, dünyanın ise sayılı yükseklikteki pistlerinden olma özelliği taşıyan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Ottoman Tesisi, zorlu yolları, kesintisiz uzunluğu ile yerli ve yabancı adrenalin tutkunu kayakseverleri ağırlıyor.

Adrenalin tutkunu kayakseverler, 3 bin 400 rakımlı Ottoman Tesisi'ni tercih ediyor
AA

Adrenalin tutkunu kayakseverler, 3 bin 400 rakımlı Ottoman Tesisi'ni tercih ediyor

- Türkiye'nin en yüksek pistine sahip Ottoman Tesisi, Erciyes'e gelen adrenalin tutkunu çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlıyor - Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu: "Burası 3 bin 400 metre yüksekliğinde Türkiye'nin en yüksek tesisinin ve pistinin olduğu bir yer. Erciyes Dağı bilindiği gibi İç Anadolu'nun en yüksek dağı ve 3 bin 900 metre yüksekliğe sahip. Kayakseverler, 5-6 kilometrelik bir mesafeyi aşağı doğru değişik pistlerden kayarak keyifli bir şekilde gidebiliyor"

Türkiye'nin en yüksek pisti, dünyanın ise sayılı yükseklikteki pistlerinden olma özelliği taşıyan Erciyes Kayak Merkezi'ndeki Ottoman Tesisi, zorlu yolları, kesintisiz uzunluğu ile yerli ve yabancı adrenalin tutkunu kayakseverleri ağırlıyor.

Özellikle ekstrem seven, ileri derecede kayak seviyesine sahip kayakseverlerin tercih ettiği merkez, 3 bin 400 metre yüksekliği ve 5 kilometrelik pist uzunluğu ile dikkati çekiyor.

Erciyes AŞ Genel Müdür Yardımcısı Zafer Akşehirlioğlu, AA muhabirine, Erciyes Kayak Merkezi'nin farklı özellikleriyle her geçen gün kış turizminde adından söz ettirdiğini söyledi.

Akşehirlioğlu, Erciyes'in volkanik ve tarihi bir dağ olmasının kayak merkezine ayrı önem kattığını aktardı.

Dağda Ottoman kayalıklarının yer aldığı bölümün 12 bin yıllık tarihe sahip olduğunu anlatan Akşehirlioğlu, zorlu yolları ve adrenalin sevenlerin tercih ettiği pisti de geçen hafta açtıklarını dile getirdi.

Ottoman Tesisi ile ilgili bilgiler veren Akşehirlioğlu, "Burası 3 bin 400 metre yüksekliğinde Türkiye'nin en yüksek tesisinin ve pistinin olduğu bir yer. Erciyes Dağı bilindiği gibi İç Anadolu'nun en yüksek dağı ve 3 bin 900 metre yüksekliğe sahip. Kayakseverler, yaklaşık 5-6 kilometrelik bir mesafeyi aşağı doğru değişik pistlerden kayarak keyifli bir şekilde gidebiliyor." ifadelerini kullandı.

"Bu pistimizin yüksek olması ve kesintisiz kayak yapılması misafirlerimizin çok hoşuna gidiyor." diyen Akşehirlioğlu, pistte fotoğraf çeken yabancı turistlerin sosyal medya hesaplarından paylaşımıyla hem Türkiye hem de Erciyes’in tanıtımına katkı sağladığını vurguladı.

- Tarifeli uçaklarla gelen yabancı turistlerin vazgeçilmez adresi

Ottoman Pisti'nin dünya ile yarıştığını belirten Akşehirlioğlu, şunları kaydetti:

"Dünyada sayılı yüksek pistlerden biri. Bizim başlangıç noktamız Tekir Kapı 2 bin 200 metre, bu Avrupa'daki çoğu pistlerin üst istasyonlarının seviyesi. Ottoman Pisti ise 3 bin 400 metre yüksekliği ile dünyada 4-5 yüksek pistten biri. Son 2-3 yıldır direkt ve tarifeli uçuşlarımız var. Rusya, Ukrayna, Belarus ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden kayakseverleri ağırlıyoruz. Salgının etkisi olsa da gelen turistlerin yoğun ilgisi var."

Adana'dan kayak yapmak için gelen Rıza Dinçer, Ottoman'ın en uzun ve yüksek kayak pisti olduğunu söyledi.

Avrupa'nın farklı kayak merkezlerine gittiğini anlatan Dinçer, herkese hitap eden pistleriyle Erciyes'in kalitesiyle farkını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Ahmet Çakar ise pistin rakımı ve uzunluğu ile farklı olduğunu, bu yüzden her fırsatta kayak merkezine geldiklerini kaydetti.

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