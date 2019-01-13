Konya’da sokakta yürüyen iki şahsı yarım saat arayla vurarak yaralayan esrarengiz araçtaki üç şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin sordukları adresi bilmedikleri için iki kişiyi vurdukları ortaya çıktı.





Olay, Cumartesi günü saat 00.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Munis Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yürüyen 19 yaşındaki Tamer Ö. ve arkadaşı Yunus Emre Y.’nin yanına bir araç yaklaştı. İki gence birini soran şüpheli şahıs daha sonra Tamer Y’ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.



Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Tamer Y. daha sonra ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tamer Y.’nin arkadaşı Yunus Emre Y. ise polis ekiplerine verdiği ilk ifadede bir araçtaki şahısların yolda kendilerine birini sorduğunu ardından da kendilerine ateş açtığını söylediği öğrenildi. İlk olaydan yaklaşık yarım saat sonra gelen silahlı yaralama ihbarını değerlendiren polis ekipleri aynı mahallede Oktay T’nin (33) de topuğundan vurulduğunu belirledi. Oktay T. de kendisinin telefonla konuşurken bir araçtan ateş edildiğini söyledi.



POLİS ESRARENGİZ ARACIN PEŞİNE DÜŞTÜ



Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri görüntülerdeki minibüse ulaştı. Minibüsten yola çıkan polis ekipleri olayı gerçekleştiren şahıslardan birinin Necdet U. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Necdet U. gözaltına alındı. Olayın ardından çalışmalarına devam eden polis ekipleri, Necdet U'nun arkadaşı Hasan U. ile Kule Caddesinde kavgaya karıştığı ve Necdet U'nun kavgada bıçaklanarak yaralandığı tespit etti. Hastanede tedavi gören Necdet U.'nun ise olaydan kısa süre sonra taburcu olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya karışan diğer şüpheliler Hasan U. ve Fatih K'yi (25) gözaltına aldı.



"ADRESİ BİLMEDİKLERİ İÇİN RASTGELE ATEŞ AÇTIK"



Polisteki ifadesi süren şüphelilerden Necdet U'nun ifadesinde, "Bıçaklı kavgadan sonra grubu bulmaya gittik. O sırada adres sorduk, adresi bilmedikleri için rastgele ateş açtık" dediği iddia edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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