Arzu Kaya akaya@cyh.com.tr

Ataşehir'de otomobilin içerisinden adres sorma bahanesiyle eski basketbolcu D.Ç.'ye cinsel tacizde bulunduğu belirlenen C.A. gözaltına alındı. Emniyet işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirilen C.A.’nın bu olaydan önce başka bir kadına daha aynı şekilde tacizde bulunduğu belirlendi.

DAHA ÖNCE DE YAPMIŞ

C.A.'nın ifadesinde, 26 Kasım günü A.Ş.'ye de yönelik cinsel taciz suçunu kabul etmediğini söylediği öğrenildi. C.A.,müşteki A.Ş.'nin kendisini tanıyıp teşhis ettiğini ancak kendisinin onu tanımadığını söylediği belirtildi.

'EVLİYİM, BÖYLE BİR OLAYI YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL'

C.A. emniyetteki ikinci ifadesini basketbolcuya yönelik tacizi nedeniyle verdi. 8 Aralık 2019 tarihinde Ataşehir'de gideceği yolu kaybettiği için D.Ç.'ye gideceği yeri sorduğunu söylediği öğrenilen C.A.'nın, "Telefonum çalışmıyordu. Yolu öğrenmek adına bir bayana sordum. Bana yaklaştı, adresi tarif ediyordu. O esnada fermuarımın açık olduğunu fark ettim. Utancımdan hemen ilerledim. Korktum da. Bayan şahsın kameraya çektiğini fark ettim. Bana küfür eder, rezil olurum diye korkumdan hemen uzaklaştım. Teşhis etmiş ama ben değilim. Ben evliyim. Böyle bir olayı yapmam mümkün değil. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

'TEŞHİR SURETİYLE CİNSEL TACİZ'

Savcılıktaki sorgusunun ardından “cinsel taciz” suçundan mahkemeye sevk edilen C.A., "teşhir suretiyle cinsel taciz" suçundan tutuklandı.