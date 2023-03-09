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Adresimde kimler var ve kimler kayıtlı? E-Devlet Adresimde kimler oturuyor sorgulama ekranı

E-Devlet'in vatandaşlarımıza sunduğu önemli hizmetlerden biri olan "adresimde kimler oturuyor", son zamanların hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Söz konusu duruma dair sorgulamaların nasıl yapıldığına ilişkin bilgileri derledik!

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  • Adresimde kimler var ve kimler kayıtlı? E-Devlet Adresimde kimler oturuyor sorgulama ekranı

    "Adresimde kimler oturuyor" sorusunun yanıtına ilişkin detaylar e-devlet üzerinden öğrenilebiliyor. Söz konusu duruma dair e-devlet üzerinden nasıl sorgulama yapılabileceği ile ilgili bilgileri bir araya getirdik... İşte, ayrıntılar...
  • Adresimde kimler var ve kimler kayıtlı? E-Devlet Adresimde kimler oturuyor sorgulama ekranı

    “ADRESİMDE KİMLER OTURUYOR” NASIL ÖĞRENİLİR?

    1. www.turkiye.gov.tr adresinden ana sayfanın üst kısmında yer alan “Sisteme Giriş” butonuna tıklayın.

    2. Açılan ekranda e-Devlet Şifresi, e-İmza, Mobil İmza, T.C. Kimlik Kartı veya İnternet Bankacılığı seçeneklerinden herhangi birini kullanarak sisteme geçiş yapabilirsiniz.
  • Adresimde kimler var ve kimler kayıtlı? E-Devlet Adresimde kimler oturuyor sorgulama ekranı

    3. Eğer e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yapmak isterseniz ise; belirtilen alanlara T.C. Kimlik Numaranızı ve e-Devlet şifrenizi yazın. Ardından altı taraftakiler alan “Sisteme Giriş Yap” butonunu kullanın.

    4. Sisteme giriş yapıp e-Hizmetler kısmından veya yukarıda bulunan arama bölümünden yararlanmak istediğiniz hizmetin adını girin.
  • Adresimde kimler var ve kimler kayıtlı? E-Devlet Adresimde kimler oturuyor sorgulama ekranı

    5. “Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama” yazmanızın ardından bu hizmetin adı karşınıza çıkacaktır. Sonrasında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü “Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama” hizmetine tıklayın.

    6. İsterseniz Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesini yine aynı sayfada yer alan “Yazdır” butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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