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Türk yazar Metin Hara’yla evlilik yolunda olduğu iddia edilen Brezilyalı model, “Üretken akıllı bir kadınla evli olduğunu hayal et! O zaman dünyanın herhangi bir yerinde bir sorunun olduğunda şöyle söyleyeceksin: ‘Önce karımı arayayım, o bir çözüm bulacaktır” notunu yayınladı.