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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Adriana Ruano Oliva, rekorla altın madalya aldı - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Adriana Ruano Oliva, rekorla altın madalya aldı

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık kadınlar trap kategorisinde Guatemalalı Adriana Ruano Oliva, rekor kırarak altın madalyanın sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 18:52 Güncelleme: 31.07.2024 - 18:52
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        Ruano Oliva, rekorla zafere ulaştı!
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        Guatemalalı Adriana Ruano Oliva, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atıcılık kadınlar trap kategorisinde rekor kırarak altın madalyaya ulaştı.

        Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Adriana Ruano Oliva, 45 puanla olimpiyat rekoru kırarak altın madalya elde etti.

        Adriana Ruano Oliva, ülkesine olimpiyatlarda ilk altın madalyayı kazandıran sporcu olarak tarihe geçti.

        Bu kategoride İtalya'dan Silvana Maria Stanco 40 puanla gümüş, Avustralya'dan Penny Smith ise 32 puanla bronz madalyaya ulaştı.

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