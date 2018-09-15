Spor Toto 1. Lig’in 5. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
5. dakikada Yılmaz çalımlarla ceza alanına kadar girerek cepheden yaptığı sert şutta top kaleci Çağlar Şahin'de kaldı.
15. dakikada Orkan'ın serbest vuruştan ortasında Orhan'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Akın son anda kornere çeldi.
42. dakikada Yusuf ceza alanı içerisinde Pote’yi düşürdü. Hakem Onur Özütoprak penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Pote meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
71. dakikada ceza alanı içerisinde top Yusuf’un eline çarptı. Hakem Özütoprak bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Mitroviç’in şutunu kaleci Akın çıkarttı.
83. dakikada Orhan’ın pasında ceza sahası içinde Batuhan’ın sert şutunda kaleci Akın’dan dönen topu tamamlayan Berk topu ağlarla buluşturdu. 2-0
90+1. dakikada kaleci Akın ile karşı karşıya kalan Batuhan’ın pasında Galip boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. 3-0 GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ