AEK Atina - Aris Saloniki karşılaşma önü

AEK Atina ve Aris Saloniki, 28 Ekim 2018 Pazar günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:30. 16 puanlı AEK Atina 3. sırada bulunuyor, Aris Saloniki 12 puana sahip ve 6. sırada. AEK Atina son 3 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Aris Saloniki, geride kalan 3 maçta 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 524 kodlu maçı oynayanlar; AEK Atina galibiyet oranı 1.35, beraberlik oranı 3.40, Aris Saloniki galibiyet oranı 6.00. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

AEK Atina son haftadaki Aris Saloniki müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Aris Saloniki, AEK Atina karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

AEK Atina, evinde 2 galibiyet, 1 beraberlik, yaşadı ve 7 gol atıp 1 gol yedi.

Aris Saloniki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aris Saloniki, 3 gol atarken 2 gol yedi.

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