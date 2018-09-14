AEK Atina - Panionios düellosu

AEK Atina ve Panionios, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 20:30. AEK Atina 6 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Panionios 1 puanda ve 11. sırada. Ev sahibi AEK Atina, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Panionios son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 496 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AEK Atina kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.30, Panionios sahadan galip ayrılırsa 8.00 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.45.

AEK Atina son hafta oynanan Panionios maçında 1-0 kazandı.

Panionios, AEK Atina karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan AEK Atina, 2 gol attı ve 0 gol yedi.

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