AEK Atina - Pas Giannina maçı istatistikleri

Yunanistan Süper Lig heyecanı devam ediyor. AEK Atina, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü Pas Giannina takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:30. Ev sahibi AEK Atina, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Pas Giannina, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.
İddaa'dan 431 kodlu maçta; İddaa oynayanlar AEK Atina kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.00, Pas Giannina sahadan galip ayrılırsa 9.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 2.05 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.40.
AEK Atina son hafta oynanan Panionios maçında 1-0 kazandı.
Pas Giannina ise Kerkyra maçında 1-1 berabere kaldı.
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